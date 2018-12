Alors qu’elle se trouvait dans un métro de la ligne 6 en direction du stade Roi Baudouin, une femme a été victime d’une agression sexuelle. Elle a décidé de filmer son agresseur avant de partager sa vidéo sur les réseaux sociaux.

« Pour toutes celles qui ont dû subir des attouchements de cette personne avant moi, j’espère que quelqu’un le reconnaîtra, vidéo à diffuser sans modération », raconte Isabel Morales Solis dans un post Facebook. Sous ce post, une vidéo de son agresseur. Ce dernier se cache le visage après avoir touché l’entrejambe de sa victime. « Alors que j’étais en train d’écouter de la musique, ce monsieur était en train de me toucher. J’étais assise tranquillement et ce monsieur a mis sa main sur ma cuisse dans mon entrejambe. Ce n’est pas normal, » s’exclame-t-elle. Vue 300.000 fois et partagée par 6.900 internautes, la vidéo fait réagir sur les réseaux sociaux.

Au micro de la RTBF, Isabel Morales Solis explique « avoir eu une demi seconde d’incompréhension » pour comprendre ce qui lui arrivait. « Je lui ai mis un coup de coude et le monsieur s’est levé et il est parti dans le fond de la rame. J’ai été le voir et je l’ai confronté à la situation. Je l’ai retenu pendant six arrêts et la vidéo que j’ai postée sur Facebook, c’est la dernière demi-minute de la confrontation. »

« Hyper seule »

Elle déplore le manque de réactions des autres passages du métro. Il était 16h, le métro était rempli, mais elle s’est sentie « hyper seule. » « J’avais l’impression de crier et d’avoir un silence autour de moi. Il y avait des regards un peu abasourdis, mais pas hyper choqués. Je n’ai pas vu un regard de soutien, j’ai presque eu l’impression qu’on était au spectacle. »

De son côté, la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles a invité la victime à venir porter plainte. Cette plainte devrait permettre le début d’une enquête et l’identification de l’auteur, notamment grâce aux caméras de la STIB.