RACB Awards – Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul élus RACB Drivers of the year

Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul, vice-champions du monde des rallyes, ont été élus RACB Drivers of the year jeudi soir lors de la cérémonie des RACB Awards qui s’est tenue à l’Auditorium du Heysel. C’est la première fois que le trophée récompensant le meilleur pilote belge de l’année est attribué à deux personnes, et non plus une comme précédemment. En attribuant le trophée à Neuville et Gilsoul, le jury des RACB Awards a tenu à reconnaître le rôle des copilotes.

C’est la cinquième fois que Thierry Neuville reçoit le trophée après 2011, 2013, 2016 et 2017, tandis qu’il s’agit d’une première pour Nicolas Gilsoul.

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul devancent Stoffel Vandoorne, engagé en F1 cette année au volant d’une McLaren, et les frères Laurens et Dries Vanthoor. A noter que Tom Colsoul, vainqueur de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain avec le Polonais Jakub Przygosnski, est le second copilote à terminer dans le top 10, au 9e rang.

Vainqueurs de trois rallyes WRC cette saison (Suède, Portugal et Sardaigne), Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul sont vice-champions du monde des rallyes pour la troisième année de suite, la quatrième au total (2013, 2016, 2017 et 2018).

Cette saison, le duo belge a été en tête du championnat du monde de mai à fin octobre, ne renonçant qu’à ses rêves de titre mondial, décroché pour la 6e fois par Sébastien Ogier, qu’à la suite d’un abandon au rallye d’Australie, la dernière épreuve de la saison en WRC.

L’écurie WRT a été désignée Team of the year (Equipe de l’année) et Kenny Herremans Rookie of the Year (révélation de l’année). Le dessinateur Clovis, décédé le 19 juillet dernier à Mons, a été honoré à titre posthume.

Les RACB Awards, une initiative du Royal automobile club de Belgique, sont décernés par un jury composé de journalistes spécialisés en sport auto auxquels s’ajoutent les dix premiers du classement final du Driver of the Year.

Source: Belga