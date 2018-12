Nicaragua: expulsion d’organismes de défense des droits de l’Homme pour « ingérence »

Le gouvernement nicaraguayen a expulsé deux missions de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH), les accusant d' »ingérence » et d’être biaisées dans leur évaluation du pays dans le contexte des manifestations antigouvernementales, a annoncé mercredi le ministère des Affaires étrangères. « Je vous informe de la suspension temporaire de la présence et de la visite de la CIDH et du Mécanisme spécial de suivi pour le Nicaragua (MESENI) jusqu’au rétablissement des conditions de respect de la souveraineté et des affaires intérieures », indique une lettre adressée au secrétaire général de l’Organisation des Etats américains (OEA), Luis Almagro.

Le départ du Groupe interdisciplinaire spécial d’enquête (GIEI), créé par la CIDH pour évaluer la situation des droits de l’Homme au Nicaragua, a également été ordonné.

La lettre, lue par le ministre des Affaires étrangères Denis Moncada en présence des représentants du MESENI et du GIEI, accuse ceux-ci de « manque d’impartialité et d’objectivité » et de présenter « une attitude d’ingérence, interventionniste, faisant écho à la politique du gouvernement américain à l’égard du Nicaragua ».

Les deux organismes ont pris leurs fonctions au Nicaragua le 24 juin (MESENI) et le 3 juillet (GIEI) suite à des accords conclus avec l’OEA, et ont examiné des allégations de violations des droits de l’Homme dans le pays.

L’expulsion des organisations survient au moment où le gouvernement du président Daniel Ortega a annulé le statut juridique d’organes locaux de défense des droits de l’Homme et a investi leurs sièges et ceux de médias indépendants.

source: Belga