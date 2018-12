Les sélections pour le All-Star sont désormais complètes

A une semaine du prochain All-Star Game, prévu le 27 décembre sur le parquet du Lange Munte de Courtrai, la composition entière des deux équipes est désormais connue. En effet, les coaches de l’EuroMillions Basket League ont désigné les sept remplaçants au sein des « Team Belgium » et « Team World ». Sans surprise, Ostende sera le club le plus représenté avec six joueurs, à égalité avec Anvers, dont les joueurs ont eux été plébiscités par le public. Dario Gjergja, entraîneur national et d’Ostende, dirigera la sélection mondiale alors que Roel Moors (Anvers), officiera sur le banc du « Team Belgium ». Mi-décembre, le public avait déjà désigné la composition des deux cinq majeurs.

Le All-Star Game belge avait fait son retour au programme l’an dernier après 16 années d’absence. Lors de l’édition 2017, seuls les joueurs formés en Belgique (au moins quatre ans de formation en Belgique entre l’âge de 12 et 21 ans) avaient pu y participer. C’est donc avec une nouvelle formule que le All-Star Game revient en 2018.

Outre le match des étoiles, le concours de dunks et celui à trois points, le skills challenge fait son apparition au programme. Il s’agit d’un test d’habilité que les joueurs devront effectuer le plus rapidement possible. Trois basketteurs se disputeront le titre du meilleur dunkeur, Chris Smith (Brussels), Ismal Bako (Anvers) et Vincent Kesteloot (Ostende). Les deux autres concours rassembleront huit protagonistes chacun.

– La composition des équipes

Team World:

Backcourt: Paris Lee (Anvers), Matt Mobley (Charleroi)

Frontcourt: Jae’Sean Tate (Anvers), Amin Srevens (Brussels), Dave Dudzinski (Anvers)

Remplaçants: Quincy Ford (Charleroi), Dusan Djordjevic (Ostende), Caleb Walker (Brussels), Chase Fieler (Ostende), Dario Hunt (Charleroi), Chris Jones (Mons-Hainaut), Chris Smith (Brussels)

Team Belgium:

Backcourt: Domien Loubry (Brussels), Thomas Akyazili (Anvers)

Frontcourt: Ismael Bako (Anvers), Axel Hervelle (Spirou), Hans Vanwijn (Anvers)

Remplaçants: Elias Lasisi (Ostende), Vincent Kesteloot (Ostende), Tito Casero-Ortiz (Alost), Jean-Marc Mwema (Ostende), Alex Libert (Charleroi), Idris Lasisi (Mons-Hainaut), Yannick Desiron (Ostende)

