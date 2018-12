Le MR aussi favorable à un soutien ciblé plutôt qu’une baisse de la TVA sur l’électricité

A une baisse généralisée de la TVA sur l’électricité de 21% à 6%, le MR juge lui aussi préférable d’envisager un système de soutien ciblé sur ceux qui en ont le plus besoin, indique jeudi le président des réformateurs, Olivier Chastel. La baisse de la TVA sur l’électricité de 21% à 6% est l’une des mesures les plus souvent évoquées pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages et répondre à la mobilisation des « gilets jaunes ».

Elle avait été prise sous le gouvernement Di Rupo, mais le gouvernement Michel l’avait supprimée en début de législature. Dans son discours à la Chambre mardi où il a tenté d’amadouer l’opposition de gauche avant de se résoudre à la démission, Charles Michel avait fait allusion à la possibilité de baisser la TVA sur l’électricité, ainsi qu’à d’autres mécanismes.

Mercredi soir, sur le plateau de l’émission « A votre avis » (RTBF), Olivier Chastel a confirmé la volonté de son parti d’augmenter le pouvoir d’achat, tout en affirmant que la réforme fiscale fédérale avait permis « de considérablement augmenter tous les salaires nets. »

« Il est essentiel de soutenir celles et ceux qui en ont vraiment besoin, c’est-à-dire les allocataires sociaux, les pensionnés et les bas et moyens salaires », affirme M. Chastel jeudi dans un communiqué. Il assure que le Premier ministre travaillait depuis plusieurs semaines à des propositions en la matière. « Le gel du prix des carburants décidé début décembre est à replacer dans ce contexte. »

Mais la baisse généralisée de la TVA sur l’électricité de 21% à 6% « n’est pas la bonne solution » à ses yeux, car « le coût de l’énergie ne pèse pas de la même manière dans tous les budgets ». « Il nous semble donc préférable d’envisager un système de soutien ciblé, sur toutes celles et tous ceux qui en ont le plus besoin ».

Jeudi matin, Ecolo s’est lui aussi affirmé en faveur d’un mécanisme de soutien ciblé, préférable selon lui à une baisse linéaire de la TVA sur l’électricité qui bénéficierait aussi « à ceux qui n’en ont pas besoin ».

Les Verts chiffrent même le montant de la redistribution potentielle: de 500 à 600 millions d’euros, soit l’équivalent selon eux de la baisse linéaire de la TVA sur l’électricité. Ils ne précisent cependant pas comment ils la financeraient.

Une telle baisse linéaire, plaide encore Olivier Chastel, aurait pour autre inconvénient de reporter le franchissement de l’indice-pivot, et donc l’indexation automatique des salaires, des pensions et des allocations sociales.

« Cette baisse de la TVA à 6% décidée par le gouvernement Di Rupo poursuivait cet objectif d’un saut d’index déguisé », affirme Olivier Chastel, dont le parti a lui-même fait appliquer un saut d’index. « Ce n’est pas aujourd’hui le choix du MR car cela ne correspond pas aux besoins en matière de pouvoir d’achat », conclut le président du MR.

Source: Belga