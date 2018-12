La défense de Nemmouche dénonce le dépôt tardif de « pseudo » éléments par le parquet

Le parquet fédéral a fait « main basse » sur les droits de la défense en déposant tardivement des pièces, a dénoncé à son arrivée à la cour d’assises de Bruxelles Me Sébastien Courtoy, avocat de Medhi Nemmouche. « Le parquet fédéral a reçu le dossier il y a six mois et dépose des pièces cinq jours avant la date de dépôt de notre liste de témoins, nous n’avons donc pas la possibilité de faire appel à un contre-expert », s’insurge l’avocat.

Ces éléments concernent les repérages effectués par l’accusé principal au Musée juif avant les faits du 24 mai 2014. « Des pseudo repérages », commente Me Courtoy. « Cela fera l’objet de débats croustillants dans la mesure où nous avons des doutes sur leur authenticité. »

Mehdi Nemmouche ne devrait pas prendre la parole ce jeudi puisque l’audience n’est destinée qu’à établir la liste des témoins qui seront entendus. Le parquet fédéral en demande 104, Me Courtoy réclame les mêmes et 120 de plus, dont l’ambassadeur d’Israël, a précisé l’avocat, sans détailler les raisons de cette demande particulière.

« Mon client est venu faire reconnaître son innocence. Il n’est pas muet, il parlera si les circonstances l’exigent », a conclu Me Courtoy.

