La défense de Nemmouche demande un report de 15 jours

La défense de Medhi Nemmouche devant la cour d’assises de Bruxelles demande un report de 15 jours pour pouvoir étudier l’acte d’accusation et les dernières pièces déposées par le parquet fédéral, a indiqué jeudi Me Sébastien Courtoy. Il a par ailleurs assuré que son client reconnaissait l’autorité du tribunal et qu’il était donc présent à l’audience pour faire valoir son « innocence ». « Toute la presse peut disposer de l’acte d’accusation en allant frapper à la porte du parquet fédéral », a dénoncé l’avocat. Il fustige une « stratégie du pourrissement » orchestrée et « préméditée » par le ministère public.

« Le parquet fédéral a demandé des devoirs d’enquête en juin (concernant les repérages) et n’a obtenu les résultats que cinq mois plus tard alors qu’il dispose d’une formidable armée d’enquêteurs? », s’est-il ironiquement interrogé, soulignant que la défense n’avait elle eu que cinq jours pour en prendre connaissance avant le dépôt de sa liste de témoins.

Medhi Nemmouche est « très loin » du portrait qui a été fait de lui, a ajouté Me Courtoy. Il reconnaît l’autorité de la cour, mais si ses droits ne sont pas respectés, « il se taira pour l’éternité ». L’avocat s’est aussi plaint de l’organisation du tribunal, qui ne lui permet pas selon lui de s’entretenir de manière suffisamment confidentielle avec son client, ou encore de la cagoule portée par l’agent de sécurité assis à côté du box, et qui donnerait à ses yeux l’impression aux jurés que Medhi Nemmouche est déjà coupable.

La défense du principal accusé réclame que les débats soient reportés de quinze jours, soit au 25 janvier. Si elle n’obtient pas gain de cause, elle n’hésitera pas à se tourner, in fine, vers la Cour de justice de l’Union européenne, a encore dit Me Courtoy.

Source: Belga