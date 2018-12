Gilets jaunes – Accord de revalorisation salariale entre gouvernement français et syndicats de la police

Le ministre français de l’intérieur Christophe Castaner et les trois principaux syndicats policiers ont conclu mercredi soir un accord de revalorisation salariale après une journée de contestation au sein des forces de l’ordre, ont annoncé les organisations. Selon le syndicat Unité-SGP Police, l’augmentation des salaires sera graduelle à partir de janvier et devrait aboutir au bout d’un an à une hausse en moyenne de 120 euros net par mois pour les gardiens de la paix et pouvant aller jusqu’à 150 euros pour les plus hauts gradés.

Cet accord intervient au terme d’une journée de protestation des policiers qui ont mené des actions symboliques dans plusieurs villes pour réclamer plus de moyens après leur mobilisation en masse face aux « gilets jaunes ».

Le chantier du paiement des millions d’heures supplémentaires en retard sera par ailleurs examiné à partir de janvier.

La prime exceptionnelle proposée par le gouvernement français voit, elle, son périmètre réduit et ne sera ainsi plus versée qu’aux personnels techniques, scientifiques et administratifs et aux employés de préfecture mobilisés par la crise des « gilets jaunes », a ajouté le syndicat.

« C’est la reconnaissance de l’Etat, c’est la reconnaissance matérielle que nous avions exigée », a déclaré le syndicat Alliance, évoquant une avancée « conséquente ».

source: Belga