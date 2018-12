Erdogan et Rohani veulent renforcer leur coopération sur la Syrie, Trump assume

Les présidents turc et iranien ont convenu lors d’une rencontre jeudi à Ankara de renforcer la coopération entre leurs pays sur la Syrie, tout en se gardant de réagir à la décision de Washington d’en retirer ses troupes. La rencontre entre Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rohani avait été programmée avant l’annonce du retrait américain, qui laisserait les coudées franches sur le terrain aux forces appuyées par la Russie et l’Iran d’un côté et la Turquie de l’autre, les trois pays parrains du processus dit d’Astana.

« Il y a beaucoup de mesures que la Turquie et l’Iran peuvent prendre ensemble pour mettre fin aux combats dans la région et ramener la paix », a déclaré M. Erdogan lors d’une conférence de presse à l’issue de la rencontre. « L’intégrité territoriale de la Syrie doit être respectée par toutes les parties. Nos deux pays sont d’accord sur ce point », a pour sa part affirmé M. Rohani.

L’entrevue Erdogan-Rohani est survenue sur fond de menaces turques de mener une nouvelle offensive dans le nord de la Syrie contre la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG), alliée de Washington dans la lutte contre les djihadistes du groupe Etat islamique. Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a affirmé jeudi que son pays travaillait « d’une manière intense » au sujet de la présence des YPG dans le nord de la Syrie, notamment dans la ville de Minbej et la région située à l’est de l’Euphrate.

Parallèlement, Donald Trump a appuyé sa déclaration de retrait jeudi en affirmant que les Etats-Unis n’ont pas vocation à être « le gendarme du Moyen-Orient ». « La Russie, l’Iran, la Syrie et d’autres sont les ennemis locaux de l’Etat islamique. Nous faisions leur travail. Il est temps de rentrer à la maison et de reconstruire », a-t-il indiqué jeudi sur Twitter.

« Les Etats-Unis veulent-ils être le gendarme du Moyen-Orient, n’obtenant RIEN d’autre que la perte de vies précieuses et de milliers de milliards de dollars à protéger des gens qui, dans presque tous les cas, n’apprécient pas ce que nous faisons? Voulons-nous être là-bas pour toujours? », a-t-il encore écrit, dans un style typique. « Il est temps que d’autres se battent enfin », ajoute le président américain.

source: Belga