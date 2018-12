Des températures à la hausse vendredi

Le ciel sera souvent très nuageux jeudi après-midi avec des averses qui se généraliseront à l’ensemble du territoire, selon les prévisions de l’IRM. Elles seront parfois fortes et un coup de tonnerre sera même possible à la côte. Les maxima atteindront 4 à 5 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 à 10 degrés sur le centre et l’ouest du pays. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud­-ouest avec des rafales atteignant généralement 50 à 60 km/h. Le risque d’averses persistera en soirée, surtout en Ardenne et sur le littoral. Plus tard dans la nuit, une perturbation traversera le pays d’ouest en est et s’accompagnera de pluies faibles à modérées. Les minima se situeront entre 4 et 8 degrés.

Vendredi matin, une zone de pluie active traversera le territoire d’ouest en est. Elle traînera encore l’après­-midi au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse tandis que le temps sera plus sec à l’arrière de la perturbation, avec des éclaircies sur l’ouest et le nord. Il fera par contre encore très nuageux à couvert dans les autres régions. Les maxima seront compris entre 10 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 13 à 14 degrés sur le centre et l’ouest.

Source: Belga