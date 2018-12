Club Bruges-Antwerp et Mouscron-Anderlecht duels très attendus de la 20e journée

Le duel entre le Club Bruges et l’Antwerp, dimanche au stade Jan Breydel (14h30) sera le choc de la 20e journée de la Jupiler Pro League de football. Les deux équipes se partagent la deuxième place avec 35 points, à sept points du leader le Racing Genk. La veille, le déplacement d’Anderlecht à Mouscron est très attendu après le renvoi du T1 anderlechtois Hein Vanhaezebrouck dimanche dernier. Vendredi (20h30), la journée débutera avec la rencontre La Gantoise-Cercle Bruges. Après leur défaite à Charleroi (2-0), les Buffalo’s se sont repris mardi avec une qualification, 1-3 à Saint-Trond, pour les demi-finales de la Coupe de Belgique.

Le lendemain, l’Excel, qui partage la lanterne rouge avec Lokeren, accueille les Mauves en crise qui affichent un bilan de un point sur douze lors des quatre derniers matchs. Autant dire que la rencontre est importante pour les deux clubs.

A 20h00, deux autres duels opposeront le STVV à Courtrai et Waasland-Beveren à Lokeren. Les Trudonnaires devraient faire jouer l’avantage de leur pelouse synthétique contre des Courtraisiens qui ont été submergés 3-0 par le FC Malines, le leader de la Proximus League, mercredi en quarts de finale de la Croky Cup. Le derby waeslandien est une rencontre à six points dans la lutte pour éviter la 16e place synonyme de relégation en fin de championnat. Lokeren, 16e, reste sur une victoire 2-0 sur Saint-Trond et Waasland-Beveren, 14e, vient de s’offrir deux ténors consécutivement le Club Bruges et l’Antwerp.

Le Standard accueillera à 20h30 Ostende, qui a rejoint le dernier carré de la Coupe mercredi aux dépens d’Eupen. Les Rouches, qui rendront visite à leur concurrent direct Charleroi le lendemain de Noël, ne peuvent se contenter que des trois points de la victoire dans la course pour le Top 6.

Après son élimination en Coupe à l’Union, Genk se rend à Eupen, lui aussi sorti en quarts de finale de la Croky Cup, dimanche à 18h00. L’équipe de Philippe Clement a été la seule du Top 5 à gagner le week-end dernier. Les Limbourgeois comptent sept points d’avance. Ils pourraient encore être les bénéficiaires de ce week-end puisque leurs deux poursuivants se rencontrent.

La journée se termine dimanche soir à 20h avec Zulte Waregem-Charleroi. Les Zèbres, qui restent sur un 14 points sur 18 (meilleur bilan sur les cinq dernières rencontres) ont l’occasion de conforter leur 6e place au classement.

