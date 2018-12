15 millions pour les projets de revitalisation et de rénovation urbaines en Wallonie

Le gouvernement wallon a libéré une enveloppe de près de 15,2 millions d’euros pour les projets de revitalisation et de rénovation urbaines, a annoncé jeudi la ministre régionale en charge de la politique de la Ville, Valérie De Bue (MR). Au total, 4 projets de revitalisation urbaine ont été retenus, à Seneffe, Flémalle, Charleroi et Nivelles.

Ces derniers visent à l’amélioration et au développement intégré de l’habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé.

Par ailleurs, 23 projets de rénovation urbaine (à Farciennes, Manage, Thuin, La Louvière, Marche-en-Famenne, Liège, Dison, Gembloux, Dour, Hamay, Herstal ou encore Chimay) ont été sélectionnés.

Opération d’initiative communale, la rénovation urbaine tend à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain, à améliorer l’habitat existant et à renforcer les dynamiques sociales, économiques et culturelles, dans le respect des caractéristiques culturelles et architecturales propres, et dans une perspective globale d’aménagement du territoire.

Source: Belga