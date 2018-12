Plus de 600 € de cadeaux de Noël pour ses poupées

Une mère de famille anglaise, qui explique que ses poupées réalistes lui ont redonné le goût à la vie, a dépensé plus de 550 £ (près de 600 €) pour leur acheter des cadeaux de Noël, selon le Daily Mail.

Habitant à Liverpool, Bev Roberts, 46 ans, a expliqué qu’elle avait commencé à souffrir d’anxiété et de crises de panique il y a dix ans, après avoir été clouée à un fauteuil roulant, et s’être sentie incapable de quitter la maison.

Il y a dix-huit mois, elle a aperçu une publicité pour des poupées très réalistes et a décidé de les utiliser pour se soigner. Elle en a finalement acheté neuf et dépensé plus de 4 000 £ (4.400 €) en vêtements.

Aujourd’hui, elle emmène une poupée avec elle à chaque fois qu’elle quitte la maison, car elles lui donnent confiance en elle. Elle souvient d’ailleurs de son premier exemplaire, Chloe, acheté près de 250 £ (275 €).

« Au moment où je l’ai serrée dans ses bras, elle était comme un vrai bébé. J’ai ressenti un sentiment de sécurité et de chaleur, elle m’a fait me sentir totalement en paix », a-t-elle expliqué au Daily Mail.

Plein de cadeaux pour Noël

En cette période de fête, elle a d’ailleurs acheté plein des vêtements de Noël pour chacune de ses poupées et des décorations pour leurs lits et leurs chaises. « Mes bébés sont mieux habillés que moi. J’adore leur acheter des vêtements, en particulier des petites tenues de père Noël. »

Bev Roberts est atteinte de fibromyalgie et clouée à un fauteuil roulant. L’idée d’acheter une poupée pour des raisons thérapeutiques ne lui avait jamais traversé l’esprit. « Je voulais juste en avoir une parce qu’elle avait l’air adorable. »

Elle a ensuite très vite enrichi sa collection avec Ryan, Angelo, Corey, Pennie-Sui, Lydia, Lucy-Mai, Rochelle et sa petite dernière, Navaya-Rose.

Mais elle a également dépensé une petite fortune en landaus, écharpes, porte-bébés, sièges, vêtements et jouets. « C’est beaucoup d’argent pour quelqu’un comme moi, je suis en fauteuil roulant, je ne peux pas travailler et je n’ai pas beaucoup d’argent. Mais pour moi, mes bébés sont la chose la plus importante au monde. »