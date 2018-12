Une pyramide indonésienne pourrait renfermer un incroyable autre monument

La pyramide de l’île de Java pourrait renfermer un secret qui pourrait changer la donne en terme de découverte.

Des scientifiques pourraient avoir mis à jour une découverte bien plus importante qu’il n’y parait. Selon des experts présents lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union, le 12 décembre à Washington, la pyramide mis à jour en Indonésie pourrait non seulement être la plus vieille au monde comme l’explique Geo, mais posséderait également un autre secret.

Située sur l’île de Java, près du village de Karyamukti, cette pyramide se trouve au même endroit que le site mégalithique de Gunung Padang. Culminant sur une colline à 885 mètres d’altitude, le paysage renfermerait en fait une structure de nature humaine. En analysant la colline aux rayons X et à l’imagerie 3D, les chercheurs ont permis de détecter que la colline renfermerait plusieurs couches représentant chacune une période distincte.

Une des plus vieilles au monde

Comme le rapporte Geo, il se pourrait ainsi que la partie visible de la pyramide remonte entre 3000 et 3500 ans mais que celle-ci recouvrerait une autre structure datant de 7000 à 8300 ans. Une autre couche encore plus en profondeur pourrait quant à elle être vieille de 9000 ans, ce qui ferait penser que la pyramide serait finalement… un temple millénaire.

Une découverte qui pourrait alors en faire l’une des plus vieilles au monde. Mais pour en être certain, il faudra continuer les recherches et que les conclusions des scientifiques soient publiées par une revue scientifique.