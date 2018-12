L’aéroport de Londres-Gatwick paralysé par des drones

L’aéroport de Londres-Gatwick, deuxième aéroport de la capitale et du Royaume-Uni en termes de fréquentation, est toujours paralysé jeudi matin à la suite de l’observation de drones volant non loin du site et de ses pistes.

L’aéroport international a suspendu tous ses vols dans l’attente d’éclaircissements. L’enquête est menée par la police du Sussex. Mercredi soir déjà, il avait été rapporté que deux drones avaient été vus au-dessus du site, ce qui a entraîné l’arrêt des mouvements aériens à Gatwick dès 21h00 et ce jusqu’à 3h00 dans la nuit de mercredi à jeudi, pour des raisons évidentes de sécurité. A nouveau cependant, des drones ont été aperçus, et l’aéroport a dû fermer une nouvelle fois ses pistes trois quarts d’heure plus tard.

L’aéroport de Gatwick indiquait jeudi vers 7h00 (8h00 HB) que la situation est toujours bloquée. Les vols entrants et sortants sont suspendus, et il est conseillé aux voyageurs de s’informer auprès de leur compagnie aérienne avant de se déplacer vers l’aéroport.

Une partie des vols touchés depuis mercredi soir a été déviée vers d’autres aérodromes. L’aéroport de Gatwick, au sud de Londres, dessert plus de 200 destinations dans une septantaine de pays, via des compagnies comme Vueling, easyJet, Virgin Atlantic ou encore British Airways.