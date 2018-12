Forbes révèle les dix stars les plus riches des Etats-Unis

Le magazine Forbes a publié le nom des dix célébrités les plus fortunées des Etats-Unis.

Les dix stars les plus riches des Etats-Unis cumulent une fortune de 18,7 milliard de dollars. C’est ce que révèle Forbes avec sa liste des dix célébrités les plus aisées. Et à la première place on retrouve George Lucas. La fortune du créateur de Star Wars s’élève à 5,5 milliards de dollars dont une grande partie provient de la vente de sa société de production Lucasfilm à Disney pour 4,1 milliards de dollars.

Il devance ainsi son collègue cinéaste Steven Spielberg avec 3,7 milliards de dollars et la présentatrice Oprah Winfrey avec 2,8 milliards de dollars. En quatrième position on retrouve le sportif Michael Jordan (1,7 milliard de dollars) qui grimpe dans le classement avec 400 millions en plus provenant de ses baskets et un investissement dans l’équipe de basket des Charlotte Hornets.

En route vers le milliard

A la cinquième position on retrouve une nouvelle, Kylie Jenner, la petite dernière du clan Kardashian-Jenner. A 21 ans, cellec- possède 900 millions de dollars grâce à sa marque de cosmétique Kylie Cosmetics qui lui a rapporté plus de 630 millions de dollars depuis son lancement il y a deux ans. Comme le rappelle Forbes, la jeune femme possède 100% de l’entreprise, ce qui la place en bonne voie pour devenir la plus jeune milliardaire et lui a déjà permis de faire la Une de Forbes. A égalité on retrouve Jay-Z qui a investi dans le champagne ainsi que dans le service de streaming Tidal. Le rappeur se retrouve devant le magicien David Copperfield (875 millions de dollars) et son collègue Diddy avec 820 millions de dollars.

Suivent, en fin de classement, Tiger Woods (800 millions de dollars) et James Patterson, l’écrivain américain avec la même somme.