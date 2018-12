Ecolo demande de redistribuer un demi-milliard d’euros « à ceux qui souffrent de la crise »

Le co-président d’Ecolo Jean-Marc Nollet a fixé jeudi deux dossiers prioritaires pour les Verts si la période d’affaires courantes devait se confirmer: une redistribution d’un demi-milliard d’euros « à ceux qui souffrent le plus de la crise sociale et économique », ainsi que la concrétisation de la sortie du nucléaire.

« La situation a commencé à se clarifier: nous serons en affaires courantes, et dès que la page du gouvernement MR/N-VA est tournée, on peut avancer », a affirmé M. Nollet sur les ondes de La Première (RTBF), quelques heures avant d’être reçu par le Roi avec son homologue bruxelloise Zakia Khattabi.

La baisse de la TVA sur l’électricité de 21% à 6% est l’une des mesures le plus souvent évoquées pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Mais les Verts proposent de ne pas procéder par une baisse linéaire, qui avantagerait aussi les plus favorisés alors qu’ils « n’en ont pas besoin ». Ils préconisent de maintenir la TVA à 21% et de redistribuer l’équivalent du coût de la baisse pour l’Etat (évalué entre 500 et 600 millions) « à ceux qui souffrent le plus de la crise sociale et économique ». Le mécanisme peut être discuté, entre ristourne via un chèque ou une cotisation fédérale adaptée.

Une deuxième priorité des Verts est la sortie du nucléaire. « La sortie de la N-VA du gouvernement permet aujourd’hui d’enfin sortir du nucléaire. Nous sommes disponibles pour travailler avec la ministre. Et même durant les vacances », a souligné Jean-Marc Nollet.