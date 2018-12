Barack Obama rend visite aux enfants malades en père Noël

Affublé d’un bonnet de père Noël et d’un sac rempli de cadeaux, Barack Obama a rendu visite à des enfants malades.

L’ancien président des Etats-Unis a fait une belle surprise aux enfants malades du Children’s National, un hôpital de Washington. Ce mercredi, il s’est rendu déguisé en père Noël sous les acclamation des personnes présentes sur place.

« En tant que père de deux filles, je peux imaginer que dans cette situation, avoir du personnel, des docteurs et des infirmières qui s’occupent d’eux, veillent, sont là pour eux et leur tiennent la main, c’est le plus important », s’est exprimé l’ex résident de la Maison Blanche. Une visite qui a d’ailleurs été beaucoup appréciée par le Children’s National tout autant que par l’ex président comme il le dit dans une vidéo postée sur Twitter par l’hôpital: « Je veux juste vous dire merci à tous. J’ai eu la chance de parler à des enfants merveilleux et à leurs familles ».

Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS

— Children’s National 🏥 (@childrenshealth) 19 décembre 2018