Vers une obligation de matériaux recyclés dans les bouteilles en plastique à travers l’UE

L’accord provisoire dégagé dans la nuit de mardi à mercredi par des négociateurs du Parlement européen et de Conseil, au sujet des objets en plastique à usage unique ou limité, va plus loin que la perspective d’une interdiction des cotons-tiges, pailles et autres produits plastiques qui se transforment rapidement en déchets encombrant les mers. Il y est également question d’une obligation, en deux étapes, d’un certain pourcentage de matériaux recyclés dans la fabrication des bouteilles en plastique PET destinées à contenir des boissons, comme les bouteilles d’eau minérale par exemple. Les négociateurs se sont en effet entendus sur un objectif contraignant d’un minimum de 25% de plastique recyclé dans les bouteilles de boisson PET à partir de 2025. Ce minimum sera cependant calculé sur l’ensemble de chaque État membre, sous la forme d’une moyenne par pays.

À partir de 2030, toutes les bouteilles plastique devront contenir un minimum de 30% de matériaux recyclés, seconde étape prévue dans l’accord visant à limiter les déchets plastiques. « PET » renvoie à « polyéthylène téréphtalate », un matériau plastique symbolisé sur les emballages par des flèches en triangle entourant le chiffre « 1 ». Il est recyclable et peut donc être réintégré dans la fabrication de nouvelles bouteilles.

Le principe d’une « boucle des matériaux » et de l’indication d’un certain pourcentage de matériaux recyclés dans la composition d’un emballage « va être étendu à toutes les bouteilles en plastique (y compris le lait par exemple). Une révolution en vue », souligne Go4Circle.

Si la perspective est positive, « il existe aussi encore d’autres pistes qu’il faudra continuer à creuser », pointe cependant le directeur général de l’asbl Stany Vaes. « Pensez aux taxes sur les produits qui ne contiennent pas de matériaux recyclés, une mesure que la France et le Royaume-Uni devraient introduire en 2019 ».

L’accord issu des négociations en trilogue entre institutions européennes doit encore suivre une procédure formelle avant de déboucher sur une directive: il doit être confirmé par les représentants des États-membres pour ensuite passer en plénière du Parlement ce qui lui permettra d’être finalement adopté par le Conseil.

Source: Belga