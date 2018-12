Ligue des champions de basket – Ostende s’impose de justesse face à Bologne et se relance après la 9e journée

Ostende a réussi la belle performance de battre 77-76 la formation italienne du Virtus Bologne, mercredi soir, lors de la 9e journée de la Ligue des champions de basket. Face aux leaders du groupe D, les champions de Belgique menaient 37-35 à la pause. Malgré une incapacité de marquer le moindre point durant les dernières 2:21 de jeu, les Ostendais sont parvenus à préserver leur mince avantage grâce à une défense d’acier qui n’en a concédé que trois durant ces 141 ultimes secondes. Les 19 points de Djurisic (8/12 aux tirs) et 6 rebonds se sont révélés déterminants pour l’équipe du coach Dario Gjergja.

si Ostende reste 7e du groupe D après 9 journées, alors que les Italiens restent en tête (16 points), les Côtiers comptent 13 points soit autant que les 4e (Besiktas), 5e (Bayreuth) et 6e (Klaipeda). Le Filou con,serve donc ses chances de rejoindre les huitièmes de finale.

Les quatre premiers de chacun des quatre groupes, à l’issue des quatorze journées, se qualifient pour les 8es de finale. Le 5e et 6e de chacune des poules sont reversés en FIBA Europe Cup.

Mardi, Anvers avait dominé l’équipe espagnole de Fuenlabrada 102-78. Les Giants occupent la 4e place dans le groupe C.

GROUPE D

. Mercredi:

Ostende (BEL) – Bologne (Ita) 77-76

20-16 / 17-19 / 18-21 / 22-20

Ostende: 25/45 à 2pts, 6/15 à 3pts, 9/12 LF, 39 rebonds (31 à Bologne), 16 assists (11 à Bologne), 14 pertes de balle (7 à Bologne), 24 fautes (14 à Bologne).

Williams 14, Lasisi 11 (3X3), Schwartz 5 (1X3), Buza 4, Mwema 6 (2X3), Desiron 4, Djordjevic 2, Kesteloot 6, Fieler 6 (7 reb), Maric, Djurisic 19 (6 reb).

.

Source: Belga