Les forestiers gaumais devant le cabinet du ministre Collin pour obtenir des avancées

Une cinquantaine de forestiers gaumais manifestent mercredi depuis 11h00 devant le cabinet du ministre wallon en charge de la Forêt, René Collin, à Namur. Ils réclament notamment des indemnités pour compenser les pertes qu’ils subissent en raison de la peste porcine africaine (PPA). Pour symboliser leur lutte, les manifestants ont brandi un épicéa scolyté à l’aide d’une grue devant les bureaux du ministre. « Si rien n’est fait et que les scolytes continuent à se propager, voici à quoi ressembleront nos forêts dans un futur proche, c’est ça notre cadeau de Noël », affirme Jean-Louis Bodart de la SPRL Gaume Bois, l’un des trois exploitants forestiers des zones tampon et noyau délimitées en raison de la PPA. « Ce sont des milliers d’hectares qui risquent d’être attaqués par les scolytes et de nombreuses sociétés sont concernées », ajoute-t-il. « S’il n’y a plus d’épicéas, nous ne pourrons plus travailler. »

Au delà des exploitants, c’est toute une filière qui est touchée. Propriétaires privés, marchands et sous-traitants attendent maintenant des indemnités de la part de la Région wallonne pour pouvoir surmonter cette crise, comme cela a été fait pour la filière porcine.

L’accès à la zone tampon contaminée par la PPA constitue également un réel problème. « La zone est de plus en plus réduite et nous pouvons y accéder moyennant des dérogations mais elles ne nous sont que rarement accordées, donc il faudrait des avancées en ce sens », explique M. Bodart. « Nous attendons aussi que l’on mette des moyens à notre disposition pour désinfecter correctement notre matériel car nous ne voulons pas être tenus responsables de la propagation de la PPA. »

Une délégation est en ce moment reçue par des représentants du cabinet du ministre.

Source: Belga