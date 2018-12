Les Belges à l’étranger – Hazard hisse Chelsea en demi-finales, Tottenham et Alderweireld également qualifiés

Avec Toby Alderweireld titulaire et présent toute la rencontre, Tottenham s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise de football mercredi soir. Les Spurs se sont imposés 0-2 sur la pelouse d’Arsenal. Même constat pour Chelsea qui s’est qualifié aux dépens de Bournemouth grâce à l’unique but de la rencontre inscrit par Eden Hazard en fin de match (1-0). Sans Jan Vertonghen et Mousa Dembélé, tous les deux blessés, Tottenham a décanté la situation après vingt minutes de jeu via l’homme en forme du moment du côté de Londres, le Coréen Son Heung-Min (20e, 0-1). A l’heure de jeu, les troupes de Pochettino se sont définitivement mis à l’abri sur le 0-2 inscrit par Dele Alli (60e, 0-1). Qualifié pour les demi-finales, Tottenham rejoint Manchester City, tenant du titre et qualifié mardi grâce à son succès aux tirs au but face à Leicester.

Contre Bournemouth, Chelsea a dû batailler ferme jusqu’au bout pour valider son ticket dans le carré final. En effet, les Blues ont dû attendre la 84e minute de jeu et le but d’Eden Hazard, monté sur la pelouse à la 61e pour Ross Barkley, pour pouvoir exulter.

Burton, pensionnaire de League One (D3) et vainqueur 0-1 de Middlesbrough (D2)en quarts de finale, est le qualifié surprise du dernier carré.

Les demi-finales, dont le tirage au sort sera effectué mercredi soir, auront lieu le 8 janvier (aller) et le 22 janvier (retour).

