Le Roi a interrompu ses consultations qui reprendront jeudi

Le Roi a interrompu mercredi ses consultations. Il a reçu successivement dans la matinée les présidents du cdH, Benoît Lutgen, et de l’Open Vld, Gwendolyn Rutten, et, dans l’après-midi, les présidents de la N-VA et du PS, Bart De Wever et Elio Di Rupo. Les consultations reprendront jeudi matin. Le chef de l’Etat assistera entretemps au concert de Noël donné au Palais de Bruxelles en remerciement de tous ceux qui ont contribué au bon déroulement des activités royales durant l’année.

Mardi soir, le Premier ministre, Charles Michel, a quitté la Chambre pour se rendre chez le Roi et lui présenter la démission de son gouvernement. Le Palais a annoncé que le Roi tenait sa décision en suspens. Mercredi matin, les traditionnelles consultations des présidents de parti ont commencé. Plusieurs d’entre eux n’ont pas encore été reçus, dont les présidents du MR, du CD&V, de Groen et d’Ecolo.

Jeudi, la Chambre se réunira en séance plénière. Elle devra notamment approuver la loi de finances qui autorise le gouvernement à recourir aux douzièmes provisoires pour assurer la gestion courante de l’Etat.

Source: Belga