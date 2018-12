Le repenti Veljkovic a livré toutes ses informations après 12 jours d’audition

Le repenti Dejan Veljkovic, figure clé dans l’enquête sur des fraudes et matchs truqués dans le milieu du football belge, a livré toutes ses informations aux enquêteurs après 12 jours – dont 96 heures – d’audition, rapportent les titres Mediahuis mercredi. L’agent de joueurs professionnels a divulgué ses contacts et toute sa comptabilité, même opaque. Le résultat de ces interrogatoires serait néfaste pour de nombreux autres agents, joueurs et entraineurs, selon la presse flamande. Les avocats de Veljkovic, Kris Luyckx et Bart Verbelen, ont conclu un accord avec le ministère public en vertu duquel, en échange de la livraison d’informations importantes, l’agent n’écoperait que de cinq ans de prison avec sursis et d’une amende de 80.000 euros avec sursis.

Des confrontations entre le repenti et d’autres suspects devraient suivre, car toutes les informations de M. Veljkovic doivent être vérifiées.

Des dizaines de personnes vont être entendues dans les semaines qui viennent au sujet de leur comptabilité au noir. M. Veljkovic a notamment décrit le carrousel suspect de sociétés et constructions illégales.

Source: Belga