Le guitariste de Queen, Brian May, sort un nouveau morceau hommage à la Nasa

Le guitariste de Queen, Brian May, va sortir pour le jour de l’An un nouveau morceau, en hommage à une sonde de la Nasa qui s’apprête à battre un record historique. Le 1er janvier, la sonde New Horizons va en effet survoler un objet spatial surnommé Ultima Thule, situé à 1,6 milliard de kilomètres au-delà de Pluton dans la ceinture de Kuiper. Jamais un véhicule spatial n’avait effectué un survol aussi lointain.

Un scientifique de la Nasa a demandé au guitariste britannique – accessoirement titulaire d’un doctorat en astrophysique – de composer de la musique pour l’occasion.

Résultat: à 71 ans, Brian May va sortir « New Horizons », son premier single solo depuis 1998.

« Réunir ces deux aspects de ma vie, l’astronomie et la musique, était un défi intéressant », a expliqué l’ancien compère du chanteur Freddie Mercury.

Il tenait à rendre hommage à cette réussite scientifique. « C’est le point le plus lointain que la main de l’Homme ait jamais atteint », a-t-il ajouté.

Un extrait du morceau, qui laisse entendre la voix du scientifique décédé Stephen Hawking sur des notes de guitare de Brian May, est disponible sur le site du musicien.

source: Belga