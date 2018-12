La SNCB et bpost adaptent légèrement leurs horaires pendant les fêtes

Les heures d’ouverture des guichets et l’offre de trains de la SNCB seront légèrement modifiées durant la période des vacances scolaires, indique la société ferroviaire sur son site internet. Les fêtes de fin d’année auront également un impact sur d’autres services publics, à l’instar de bpost. Du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier, certains trains P ne circuleront pas. Les 24 et 31 décembre, le parcours de plusieurs trains S, IC et P sera adapté tandis que les mardis 25 décembre et 1er janvier, les trains circuleront selon l’horaire du dimanche. Pour plus de détails: www.belgianrail.be.

Du côté de bpost, les lettres et colis ne seront pas distribués les 25 décembre et 1er janvier mais bien les 24 et 31 décembre, explique une porte-parole. Les guichets seront fermés le 31 décembre toute la journée ainsi que le 24 après 16h00.

Source: Belga