La Croix-Rouge tient ses portes ouvertes aux plus démunis durant les fêtes

La Croix-Rouge sera présente pour les personnes défavorisées durant les fêtes, notamment via des initiatives telles que des bars à soupe, colis alimentaires d’urgence, tournées et accueil sans-abri. L’organisation insiste sur le fait que ses activités restent plus que jamais d’actualité durant les fêtes de fin d’année. Plus concrètement, à Namur, l’accueil pour personnes sans-abri (Jambes, chemin du Trou perdu) sera ouvert chaque jour, y compris les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier, de 9h00 à 12h00. Les bénévoles de la Croix-Rouge de Tamines offriront le 21 décembre un « cougnou » aux personnes âgées isolées. À Cerfontaine-Walcourt, ils distribueront 235 colis de fêtes aux personnes de plus de 80 ans.

L’accueil pour personnes sans-abri de Bruxelles est ouvert 24h sur 24 rue de Trêves. « Le 31 décembre, un dessert festif complétera le menu du soir », indique la Croix-Rouge. Le chauffoir de Schaerbeek sera également ouvert les 24-25-31 décembre et 1er janvier.

À Liège, plusieurs bars à soupe de la Croix-Rouge offriront « un petit plus » à leurs bénéficiaires. À Verviers, le père Noël passera ce 20 décembre à 10h30, avec des cadeaux pour tous les bénéficiaires. Les lundis 24 et 31 décembre, un goûter de Noël sera organisé à la Maison Croix-Rouge Liège-Angleur.

Dans le Hainaut, un repas de Noël a déjà été organisé à la Croix-Rouge de Beloeil le 18 décembre pour les personnes isolées et précarisées.

« Depuis l’activation du plan hivernal, le 1er novembre, nos équipes, plusieurs centaines de bénévoles chaque jour, sont continuellement sur le terrain pour aider les plus précarisés et les sans-abri », souligne la Croix-Rouge.

