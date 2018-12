La Belgique approuvera mercredi le Pacte lors de l’assemblée générale de l’ONU à New York

L’ambassadeur belge aux Nations Unies, Marc Pecsteen, approuvera ce mercredi après-midi pour la Belgique le Pacte de l’ONU sur les migrations, a-t-on appris auprès des Affaires étrangères. L’adoption du texte aura lieu lors d’un vote en plénière de l’assemblée générale à New York. « Le fait que le gouvernement soit démissionnaire, n’y change rien », a assuré dans la presse l’ambassadeur Jean-Luc Bodson, qui avait négocié le Pacte en tant qu’envoyé spécial « Migration et Asile » du gouvernement belge.

L’ordre de voter « oui » avait déjà été donné en septembre par le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR). La N-VA n’y avait pas formulé d’objection à l’époque.

La Belgique va toutefois associer à son aval une déclaration interprétative, comme les Pays-Bas et le Danemark le prévoient par ailleurs.

Non contraignant, le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » recense des principes – défense des droits de l’Homme, des enfants, reconnaissance de la souveraineté nationale – et liste différentes options de coopération – échanges d’information et d’expertises, intégration des migrants etc. Il prône l’interdiction des détentions arbitraires, n’autorisant les arrestations qu’en dernier recours.

