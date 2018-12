Jupiler Pro League – Le Club Bruges condamne les chants antisémites de ses supporters contre Anderlecht

Le club champion de Belmgique de football du Club Bruges a fermement condamné le comportement d’un petit groupe de ses supporters lors de la victoire 2-1 contre Anderlecht, lors du match de la 5e journée de championnat le 26 août dernier. Les fans ont entonné des chants antisémites pendant le match. Une vidéo témoignant de ces agissements est diffusée depuis mercredi sur internet. Les Juifs étaient le surnom donné au rival anderlechtois. « Le Club Bruges condamne fermement ce comportement et continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que de tels supporters entrent dans notre stade », a déclaré le club Bleu et Noir dans un communiqué de presse. « Ce comportement n’a pas sa place dans notre Club. Ce ne sont pas nos supporters, ils ne sont pas chez eux au stade Jan Breydel. Le lendemain du match, le Club a été informé par ses propres supporters et stewards de ces chants répréhensibles. Le club a lui-même identifié un certain nombre des personnes impliquées par ce comportement et interdit de manière proactive leur accès au stade. »

Le parquet a réagi en annonçant qu’il attendait le procès-verbal de la police.

Source: Belga