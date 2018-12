Jose Mourinho estime avoir un avenir dans le football sans Manchester United

José Mourinho n’a pas souhaité s’étendre sur les détails de son licenciement de Manchester United, signifié mardi à 9h00 du matin par Ed Woodward, le vice-président de Man U. L’entraîneur portugais a expliqué avoir encore un futur dans le football, dans une interview donnée à Sky Sports dans les rues de Londres mercredi. « Manchester United a un avenir sans moi et j’ai un avenir sans Manchester United. Pourquoi devrais-je partager mes sentiments ? C’est terminé », a déclaré Mourinho, 55 ans, près de son domicile londonien. Celui qui se surnomme lui-même « The Special One » avait prolongé au début de l’année son contrat jusqu’en juin 2020.

« Vous me connaissez, je ne change pas. Ce que j’ai fait en quittant Chelsea, je vais le refaire maintenant. Je garde les bonnes choses et je ne parle pas des choses qui se sont passées dans le club. On pourrait parler de plein de bonnes choses, on pourrait parler d’autres choses moins bien, mais ce n’est pas moi. C’est fini », a-t-il ajouté, casquette visée sur la tête, en jogging, et sac de courses à la main.

« J’ai toujours été très critique envers les managers qui quittaient les clubs et évoquaient les détails de ce qu’il s’est passé, de qui c’était la faute. J’ai envie de dire ‘game over’. J’espère que les médias vont respecter ma façon de réagir à la situation. Avant que je retourne au football, je crois que j’ai le droit de vivre ma vie normalement, comme je le fais maintenant. Manchester United c’est du passé », a insisté le technicien avant de mettre fin à l’interview.

Le charismatique entraîneur portugais a quitté Manchester United mardi, le prestigieux club anglais étant confronté à une crise sportive sans précédent.

Les « Red Devils » pointent déjà à onze points de la 4e et dernière place qualificative pour la lucrative Ligue des champions.

L’ancien attaquant du club Ole Gunnar Solskjaer, qui s’occupait des espoirs du club, a été nommé mercredi pour succéder au Portugais jusqu’à la fin de la saison.

Depuis le départ du légendaire Alex Ferguson, resté en place entre novembre 1986 et mai 2013, Manchester United n’est jamais parvenu à trouver un manager qui parvienne à répondre aux attentes. Tour à tour David Moyes (juillet 2013-Avril 2014), Ryan Giggs (avril 2014-mai 2014), Louis van Gaal (juillet 2014-mai 2016) et José Mourinho (mai 2016-décembre 2018) ont échoué à replacer les Red Devils au sommet du football anglais. Le 20e et dernier titre de champion de Manchester United, le club le plus riche de la planète, remonte à la saison 2012-2013.

Mourinho a subi son troisième renvoi prématuré après ceux intervenus à Chelsea en septembre 2007 (après une peu plus de trois saisons), puis en décembre 2015 (dans sa 3e saison).

Source: Belga