Ilka Stuhec fait coup double à Val Gardena

Ilka Stuhec a confirmé son retour au premier plan en s’adjugeant, au lendemain de la descente, le Super-G de Val Gardena, mercredi en Italie. La Slovène a devancé, lors de cette épreuve de Coupe du monde de ski alpin dames, la Liechtensteinoise Tina Weirather et l’Autrichienne Nicole Schmidhofer. Cette course remplaçait celle annulée à Val d’Isère le 16 décembre à cause du manque de neige sur les pentes de la station savoyarde. Championne du monde de descente en 2017, Stuhec, 28 ans, a manqué toute la saison dernière en raison d’une grave blessure au genou. Mercredi, elle a confirmé qu’elle n’avait pas perdu ses qualités dans les disciplines de vitesse. Au terme des 2205 mètres de course et des 38 virages, Stuhec a signé le temps de 1:31.87. Weirather et Schmidhofer partagent la deuxième place à 5 centièmes de la Slovène.

Lauréate des globes de descente et du combiné en 2017, Stuhec ajoute un 9e succès à son palmarès.

Absente en Italie, Mikaela Shiffrin a conservé la tête du classement général de la Coupe du monde. En effet, l’Américaine de 23 ans, déjà lauréate de 5 courses cette saison, compte 689 points, soit 330 de plus que Schmidhofer. Schiffrin est également en tête du classement particulier en Super-G avec 200 points. La Norvégienne Ragnhild Mowinckel, 5e mercredi, est deuxième (175 pts).

La station française de Courchevel sera le théâtre des deux prochaines courses. Un slalom géant est prévu vendredi ainsi qu’un slalom samedi.

