Croky Cup – FC Malines (D1B)/Union (D1B) et La Gantoise/Ostende en demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales de la Croky Cup, la Coupe de Belgique de football, effectué par Danny Ost, mercredi soir dans les studios de RTL TVI à l’issue des quarts de finale, a donné les résultats suivants : FC Malines (D1B)/Union (D1B) et La Gantoise/Ostende. Les rencontres se joueront par aller et retour contrairement aux tours précédents de la compétition. Les matchs aller se joueront les 22, 23 ou 24 janvier 2019 et les retour les 29, 30 et 31 janvier.

Avec ce tirage, une équipe de division 1B est assurée de disputer la finale le 1er mai au stade Roi Baudouin de Bruxelles. La dernière équipe n’appartenant pas à l’élite à avoir joué la finale fut Lommel. Le club limbourgeois jouait en D2 et avait perdu la finale 1-0 contre Westerlo en 2001.

Source: Belga