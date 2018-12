Un nouveau radar tronçon entre les tunnels Stéphanie et Bailly

Un nouveau radar tronçon sera installé, au cours des prochains jours à Bruxelles, dans les tunnels situés sous l’Avenue Louise, sur une portion de 870m.

Un protocole d’accord a été signé dans ce sens par la secrétaire d’État bruxelloise à la Sécurité routière, Bianca Debaets, le ministre de la Mobilité, Pascal Smet, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, la zone de police de Bruxelles-Ixelles, la police fédérale, Bruxelles Mobilité, ainsi que le procureur du Roi.

Les tunnels Stéphanie et Bailli constituent un axe où de très nombreux et importants excès de vitesse sont constatés, le triste record de 130 km/h ayant été un jour atteint, alors que la vitesse y est limitée à 50km/h.

Après celui installé cet automne sur le Boulevard Léopold III, il s’agira du deuxième radar tronçon de la Région bruxelloise.

Un calcul de la vitesse moyenne

Un radar tronçon mesure la vitesse moyenne entre deux points de passage et non la vitesse à un point fixe. Selon une étude de la VAB, 75% des automobilistes estiment que c’est un système de contrôle plus équitable et qui contribue à une meilleure fluidité du trafic

La vitesse moyenne sera mesurée, dans les deux sens, entre un point situé dans le tunnel Stéphanie, sous la Place Louise, et un point situé à l’extrémité du tunnel Bailli (à hauteur de la Rue du Châtelain). Les usagers de la route seront prévenus de l’existence de la zone de contrôle par des panneaux installés dans les prochaines semaines par Bruxelles Mobilité.

Il ressort des contrôles de vitesse réguliers organisés par la zone de police Bruxelles-Ixelles à l’endroit du futur radar tronçon, que plus de 60% des conducteurs ne respectent pas la limitation à 50 km/h. Régulièrement, des vitesses dépassant les 100 km/h sont enregistrées. L’installation du radar tronçon vise aussi à améliorer la fluidité du trafic en faisant diminuer drastiquement le nombre d’accidents enregistrés dans les deux tunnels: 25 en 2017 et plus de 36 en 2018.

Concrètement, le nouveau radar tronçon doit être prêt à l’usage d’ici le 1er février prochain. Il sera soumis à une période de test de quelques semaines avant d’entrer officiellement en service.