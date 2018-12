Les troupes américaines vont quitter la Syrie

Le président des Etats-Unis Donald Trump, qui estime avoir atteint son objectif de « vaincre » le groupe Etat islamique (EI) en Syrie, a ordonné un retrait complet des troupes américaines stationnées dans ce pays, selon un haut responsable.

« C’est un retrait total », qui interviendra « aussi rapidement que possible », a indiqué ce responsable américain sous couvert d’anonymat, précisant que la décision, aux lourdes implications géopolitiques, avait été prise mardi.

Quelque 2.000 soldats américains sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie, essentiellement des forces spéciales présentes pour combattre l’EI et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux djihadistes.

« Nous avons vaincu le groupe Etat islamique en Syrie, la seule raison pour moi pour laquelle nous étions présents pendant la présidence Trump », a tweeté le président américain, sans être plus spécifique et sans donner la moindre précision sur sa stratégie à moyen terme dans la région.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018