Trois quarts des abonnés à la télédistribution disposent d’un pack

En 2017, le nombre total de raccordements à la télédistribution a continué sa progression avec une légère augmentation de 0,1%, relève le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). 71% des abonnés disposent d’un pack.

Avec 1,68 million d’abonnés (53% du marché), les offres triple play regroupant les services de téléphonie, internet et TV fixe représentaient la formule de pack la plus répandue en 2017. Les offres incluant l’accès à un réseau mobile, ont connu la plus forte progression avec un taux de pénétration de 29% sur le marché des offres conjointes. La transition vers le numérique s’est également poursuivie avec plus de 92% des abonnés raccordés à la télévision numérique.

Sept opérateurs ont été contrôlés par le CSA: Proximus, Telenet, Coditel (SFR), Orange, Nethys, Brutele et BeTV. Dans ses différents avis, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a constaté que, pour l’année 2017, les distributeurs ont globalement respecté leurs différentes obligations légales. Le Collège a cependant identifié deux points d’attention, dont il surveillera le respect lors du prochain contrôle: l’obligation de distribution «must-carry» (diffusion obligatoire des chaînes publiques) et la problématique de l’accessibilité des programmes en faveur des personnes en situation de déficience sensorielle.