Nabilla en une de Playboy, une revanche personnelle

Avec quelques touches de rose et l’œil maquillé du célèbre lapin Playboy, Nabilla Benattia a fait du chemin depuis sa fameuse déclaration sur les shampoings.

L’ex-star de téléréalité Nabilla est aujourd’hui à la tête d’une marque de cosmétique, NAB Cosmetics. Cette gamme de rouges à lèvres a déjà connu quelques problèmes, puisque ses produits sont très similaires à ceux proposés par la marque NARS.

C’est à cette facette du personnage Nabilla, celle de femme d’affaires, que Playboy s’intéresse ce mois-ci. Elle assure au magazine ne plus se soucier des rumeurs qui la visent. « I don’t give a fuck. Je m’en suis pris plein la tronche pendant des années, et là j’arrive à une période de ma vie où ça ne me fait plus rien. J’évolue ».

Cette couverture représente en tout cas une petite vengeance pour l’ancienne participante des Anges de la téléréalité. Car en 2013, elle aurait déjà du se retrouver en une du magazine. Mais la jeune star était arrivée en retard au rendez-vous, avant de faire quelques caprices. Cela avait poussé l’équipe du magazine à… lui indiquer la sortie.