Washington annonce d’importants investissements en Amérique centrale et au Mexique

Les Etats-Unis ont annoncé mardi qu’ils étaient prêts à soutenir des investissements à hauteur de 4,5 milliards de dollars en Amérique centrale et dans le sud du Mexique, dans l’espoir d’endiguer l’arrivée de migrants fuyant la misère et la violence. L’administration de Donald Trump, qui a fait de la lutte contre les immigrés clandestins une de ses priorités, a promis de soutenir le nouveau président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador dans son effort pour le développement de l’Amérique centrale.

L’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), l’institution de l’aide au développement américaine à destination du secteur privé, est ainsi prête à soutenir 2,5 milliards de dollars de nouveaux investissements au Salvador, au Guatemala et au Honduras –qui forment le « Triangle du Nord »– « si des projets commercialement viables sont identifiés », a déclaré le département d’Etat américain.

L’OPIC veut également mobiliser deux milliards supplémentaires pour le sud du Mexique, la partie la plus pauvre du pays, a-t-il ajouté.

Selon le département d’Etat, cette institution financière a par ailleurs déjà des projets dans les tuyaux pour un montant de 2,8 milliards de dollars au Mexique et d’un milliard, depuis l’an dernier, dans le « Triangle du Nord ».

Les Etats-Unis saluent « l’engagement historique » du Mexique en faveur du développement et sont « déterminés à promouvoir une Amérique centrale plus sûre et prospère » afin de « s’attaquer aux causes sous-jacentes des migrations », a assuré la diplomatie américaine.

Le progrès économique « peut créer de meilleures opportunités » pour les habitants de la région « et nous aider à répondre ensemble aux défis partagés que sont les migrations, le trafic de drogue et les activités des organisations criminelles transfrontalières », a-t-elle ajouté.

Ces annonces, par simple communiqué, contrastent fortement avec les déclarations tonitruantes du président Trump qui clame régulièrement vouloir faire payer le Mexique pour le mur antimigrants qu’il a promis de bâtir sur la longue frontière entre les deux pays.

Washington et Mexico discutent parallèlement d’un éventuel accord pour contenir l’arrivée de migrants aux Etats-Unis, qui obligerait les demandeurs d’asile à rester au Mexique pendant que leurs requêtes sont examinées par la justice américaine.

source: Belga