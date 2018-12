Six vols par jour dans les hôpitaux belges

Plus de 2.000 vols ont été commis dans des hôpitaux et polycliniques belges l’an dernier, rapporte mardi le site web « Le Spécialiste », consacré à l’actualité médicale, en se basant sur des chiffres de la police fédérale. Ce qui fait une moyenne de six par jour. L’argent et les cartes bancaires figurent parmi les objets les plus dérobés. La Flandre compte le plus de vols commis dans des hôpitaux (978), suivie par la Wallonie (755) et Bruxelles (530). Au total, 2.263 larcins ont été perpétrés en 2017.

Les objets les plus dérobés dans les chambres ou salles du personnel médical sont, sans surprise, l’argent et les cartes bancaires. Les documents tels qu’une carte d’identité ou un permis de conduire arrivent ensuite, suivis des objets en cuir ou en imitation cuir (porte-monnaie, sac à main…), les outils de communication (téléphone) et les ordinateurs.

Ces chiffres comptabilisent les procès-verbaux établis à la suite d’une déclaration de vol. Si une victime n’a pas prévenu la police, son dommage n’est ainsi pas compté. Les statistiques, reprises dans la banque de données nationale générale (BNG), ne donnent également pas d’information sur les types de victimes.

Source: Belga