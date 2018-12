Quatre-vingt journalistes tués en 2018, « une violence inédite » selon RSF

Quatre-vingt journalistes ont été tués en 2018, 348 sont actuellement en détention et 60 sont otages, indique mardi Reporters Sans Frontières (RSF) dans son bilan annuel des exactions commises contre les journalistes. Ces chiffres sont en hausse et traduisent, selon l’ONG, « une violence inédite contre les journalistes ». L’année 2018 a été particulièrement meurtrière avec 80 journalistes tués, soit 63 journalistes professionnels (contre 55 en 2017), 13 journalistes non-professionnels (contre 7 en 2017) et 4 collaborateurs de presse, selon le décompte de RSF.

« En 2018, plus de la moitié des journalistes tués ont été sciemment visés et assassinés », affirme RSF, qui estime leur nombre à 49 (61% des décès). Deux assassinats ont été très médiatisés: ceux du Saoudien Jamal Khashoggi et du Slovaque Jan Kuciak.

Le nombre de journalistes détenus est lui aussi en hausse: 348 contre 326 en 2017. Cinq pays détiennent à eux seuls plus de la moitié des journalistes emprisonnés: l’Iran, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, la Turquie et la Chine, qui compte à elle seule 60 journalistes détenus.

RSF dénombre également 60 journalistes pris en otage, contre 54 l’an dernier.

Enfin, l’ONG a enregistré trois nouveaux cas de journalistes disparus: au Mexique, en Haïti et en Russie.

Source: Belga