Lionel Messi a reçu son cinquième Soulier d’Or de meilleur buteur en Europe

Lionel Messi a reçu mardi à Barcelone le Soulier d’Or, récompensant le meilleur buteur de la saison dans un championnat européen, pour la cinquième fois de sa carrière et la deuxième année consécutive. L’Argentin a terminé la Liga 2017/2018 avec 34 buts en 36 rencontres, contribuant largement au nouveau titre du FC Barcelone. Messi, 31 ans, devient le premier joueur à remporter le trophée à cinq reprises. La ‘Pulga’ avait déjà été le meilleur buteur en Europe en 2009/2010 (34 buts), 2011/2012 (50 buts), 2012/2013 (46 buts) et 2016/2017 (37 buts). Son éternel rival Cristiano Ronaldo l’a emporté quatre fois (une fois avec Manchester United et trois fois avec le Real Madrid).

Cette saison, Messi a devancé Mohamed Salah, auteur de 32 buts avec Liverpool en Premier League, et Harry Kane (30 buts avec Tottenham).

« J’apprécie le travail, les efforts de mes collègues. Je suis dans la meilleure équipe du monde et j’ai les meilleurs équipiers. Tout cela facilite l’obtention de ces récompenses », a commenté Messi. L’Argentin affole à nouveau les compteurs en ce début de saison, avec 14 buts en 16 journées de Liga. « Je me sens bien, à la fois physiquement et mentalement. Les années ont passé et j’essaie de prendre soin de moi. Je travaille pour que cela continue. »

Source: Belga