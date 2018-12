Ligue des champions de volley – Maaseik bat Belchatow 3-0 lors de la 2e journée

Maaseik s’est imposé 3 sets à 0 face aux champions de Pologne de Belchatow, mardi soir lors de la 2e journée de la Ligue des Champions de volley masculine. Le score des sets a été le suivant : 25-21, 25-22, 29-27. Jolan Cox a aligné 21 points dont 15 spikes et 3 blocks. Au classement du groupe D, les champions de Belgique comptent 3 points tout comme son adversaire du jour. Le second match du groupe D opposera mercredi soir les Polonais de Gdansk, battus 3-1 à Belchatow le 20 novembre, aux champions d’Allemagne de Berlin.

Maaseik s’était incliné 3-1 à Berlin, lors de la première journée le 22 novembre. Les leaders de l’EuroMillions Volley League se rendront à Gdansk le 16 janvier dans le cadre de la 3e journée.

Roulers, seconde équipe belge qualifiée dans cette phase de groupes, évolue dans la poule A. Battus 3-2 à Ankara lors de la première journée, les Flandriens accueillent jeudi soir les tenants du titre du Zenit Kazan, en quête d’un 7e titre cette saison et d’un 4e consécutif. Les Russes ont dominé Francfort 3-0 dans leur premier match.

Les vainqueurs des cinq groupes de quatre équipes et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale.

.

Source: Belga