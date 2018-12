Les Red Lions sont unanimes, ce sacre mondial est celui d’un groupe plus que jamais soudé

Shane McLeod a souvent répété à ses ouailles que « l’équipe devait être la star du groupe ». A l’unisson, les Red Lions ont corroboré les propos de leur entraîneur néo-zélandais mardi avant de brandir le trophée de la Coupe du monde de hockey sur le balcon de l’Hôtel de Ville de Bruxelles. « Ce titre s’est joué à quelques détails près », a expliqué Cédric Charlier, déjà présent dans le groupe belge lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. « Nous avons eu une histoire extraordinaire à Bhubaneswar. Cela a été très compliqué car ce n’est pas l’endroit le plus cool pour jouer un Mondial. Puis Manu (Stockbroekx, ndlr) s’est blessé, John-John (Dohmen, ndlr) est tombé malade et enfin, Simon (Gougnard, ndlr) a perdu son papa. Cela a resserré nos liens comme jamais. Il s’est vraiment passé quelque chose d’extraordinaire en Inde, quelque chose dont les équipes ont besoin pour atteindre le sommet, et on l’a fait », a ponctué l’attaquant, fatigué mais radieux.

Sébastien Dockier a lui loué les qualités d’adaptation d’Antoine Kina et Augustin Meurmans, appelés en cours de tournoi pour remplacer Dohmen et Stockbroekx. « Les remplaçants ont été très très bons », a-t-il insisté. « De manière générale, les jeunes ont fait un tournoi de dingue. » Outre Kina et Meurmans, Nicolas De Kerpel disputait lui aussi son premier grand tournoi avec les Lions, alors que Victor Wegnez et Loïc Van Doren en étaient à leur second.

Alexander Hendrickx, co-meilleur buteur du tournoi avec 7 goals, a insisté sur la volonté de gagner qui émanait du groupe. « Après une finale perdue aux JO à Rio (2016) puis à l’Euro d’Amsterdam (2017), nous savions quel goût avait la défaite. Nous voulions maintenant vraiment gagner, aller jusqu’au bout tous ensemble. Je suis convaincu que l’esprit d’équipe a fait la différence », a expliqué le défenseur du club néerlandais de Pinoke, spécialiste des penalties corner.

