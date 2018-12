Les écologistes appuieront une motion de méfiance si Michel II ne change pas de cap

Les écologistes appuieront une motion demandant le retrait de la confiance au gouvernement Michel II s’il ne change pas de politique climatique et sociale et qu’il ne renonce pas à l’emprise de la N-VA, a indiqué mardi à la Chambre le chef de groupe Ecolo-Groen Kristof Calvo. « L’alternative sera: continuer avec la N-VA ou choisir une coalition volontaire avec les libéraux et chrétiens-démocrates », a indiqué M. Calvo, prêt à soutenir une équipe gouvernementale en faveur d’une politique climatique et de mobilité ambitieuse, qui renonce à la dégressivité accrue des allocations de chômage, qui ramène les allocations au-dessus du seuil de pauvreté.

Avec nous il n’y aura pas de « cahier Atoma », a encore dit Kristof Calvo en référence à l’accord secret prêté à la Suédoise pour préparer la prochaine révision constitutionnelle. Le chef de groupe écologiste ne comprend pas que le Premier ministre n’a rencontré que la seule N-VA durant le week-end dernier. Il l’appelle à renoncer à un parti qui le considère désormais ouvertement comme sa marionnette.

« Cette situation est intenable, ou bien vous changez de politique, vous prenez la main tendue, ou bien vous nous obligez à soutenir une motion de méfiance, vous allez chez le roi et vous vous mettez en affaires courantes », a conclu Kristof Calvo dont le parti.

Le sp.a devrait déposer une motion de méfiance si le Premier ministre Charles Michel n’annonce pas un véritable changement de cap.

Source: Belga