Les Belges à l’étranger – Valence s’impose sans Sam Van Rossom à Trente et termine premier du groupe C de l’EuroCup

Malgré l’absence de Sam Van Rossom, l’équipe espagnole de Valence s’est imposée mardi sur le parquet du club italien de Trente 83-95 lors de la 10e et dernière journée de la phase de groupe de l’EuroCup ULEB de basket (messieurs). Les Valenciens terminent premiers du groupe C grâce à un bilan de 8 victoires et deux défaites. Les seize meilleures équipes issues des quatre groupes poursuivent la compétition dans le Top 16 (quatre groupes de 4, six rencontres entre le 1er janvier et le 6 février). Les deux premiers de chacun des groupes rejoindra les quarts de finale. Valence est déjà assuré de figurer dans un groupe en compagnie d’un autre club espagnol Malaga.

Source: Belga