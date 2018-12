Les Belges à l’étranger – Lukebakio marque et fait tomber Dortmund pour la 1ère fois de la saison en Bundesliga

Après quinze journées d’invincibilité, le Borussia Dortmund a concédé sa première défaite de la saison en championnat mardi soir face au Fortuna Düsseldorf à l’occasion de la 16e journée du championnat d’Allemagne. Les promus se sont imposés 2-1 grâce notamment au but de Dodi Lukebakio, auteur de l’ouverture du score en contre à la 22e minute.

Le Diablotin s’est ainsi offert son 7e but en championnat cette saison et punit un autre ‘grand’ du championnat allemand après avoir réussi un triplé contre le Bayern. En deuxième période Jean Zimmer a doublé l’avance de Düsseldorf (56e) avant que Paco Alcacer ne réduise l’écart (81e). Côté belge, Axel Witsel était lui aussi sur la pelouse et y est resté jusqu’au terme de la rencontre. Benito Raman est quant à lui monté au jeu à la 87e dans les rangs de Düsseldorf.

Au classement, le Borussia de Witsel reste solidement en tête avec six points d’avance sur le Borussia Mönchengladbach de Thorgan Hazard, vainqueur de Nuremberg en début de soirée. Le Bayern Münich qui reçoit Leipzig mercredi a lui aussi l’occasion de revenir à six points du leader. De son côté, Düsseldorf remonte la pente en fond de classement et enregistre un deuxième succès consécutif. L’équipe de Lukebakio et Raman est 15e avec 15 points.

Koen Casteels était lui aussi engagé ce mardi dans les cages de Wolfsburg, vainqueur 2-0 contre Stuttgart. Les Loups montent provisoirement à la 6e place avec 25 points.

– FRANCE –

Caen et Toulouse s’affrontaient pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Un duel qui a tourné à l’avantage de Caen 2-1 grâce à un penalty en toute fin de match. Du côte de Toulouse, Aaron Leya Iseka est resté toute la rencontre sur le banc. Au classement, Toulouse est 15e avec 18 points.

Source: Belga