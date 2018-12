Les Belges à l’étranger – Kevin De Bruyne marque son 1er but de la saison et file en demi-finale de League Cup

Manchester City s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise de football, mardi soir. Les champions d’Angleterre se sont imposés sur le terrain de Leicester City 3 aux tirs au but à 1. Les deux équipes avaient marqué chacune un but lors des 90 premières minutes (1-1). Kevin De Bruyne, titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, s’est chargé d’ouvrir le score en faveur des Mancuniens après 14 minutes d’une frappe magistrale après un joli de jeu de jambes à la limite du rectangle adverse. Il s’agit du premier but de la saison du Diable Rouge qui s’était blessé au genou droit au mois d’août avant de se blesser au genou gauche en novembre, quelques jours après avoir repris la compétition.

Le but de De Bruyne n’a pas suffi aux Citizens pour se défaire de Leicester qui a égalisé en deuxième période grâce à un but de Marc Albrighton (73e). Vu que la compétition ne prévoit pas de prolongation, les deux équipes ont dû se départage aux tirs au but. Harry Maguire a marqué le premier essai des Foxes avant que Christian Fuchs, James Maddison et Caglar Soyoncu n’enchaînent les erreurs. Du côté de Manchester City, seul Raheem Sterling n’a pas converti son tir au but. Ilkay Gundogan, Gabriel Jesus et enfin Oleksander Zinchenko ont offert la victoire et la qualification aux Skyblues, par ailleurs tenants du trophée.

Source: Belga