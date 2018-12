Le Belgian Lion Jean Salumu transféré à Varèse

Jean Salumu s’apprête à évoluer dans la Serie A italienne de basket. Le Belgian Lion a en effet quitté le club turc de Sakarya Buyuksehir, en proie à des problèmes financiers, pour s’engager avec le club de Varèse jusqu’à la fin de la saison. Le club italien, actuellement troisième de son championnat, a officialisé cette arrivée mardi.

Salumu ne sera pas resté très longtemps en Turquie, lui qui avait quitté les Champions de Belgique d’Ostende à la fin de la saison dernière. Salamu, 28 ans, a défendu les couleurs des Côtiers de 2009 à 2018 avec une parenthèse à Louvain lors de la saison 2011-2012. Avec Ostende, il a notamment remporté six titres de champion de Belgique et sept éditions de la Coupe. Il a en outre été élu Espoir de l’année en 2013 et est devenu cette année le premier Belge de l’histoire à être élu MVP de la saison. En six rencontres disputées pour Buyuksehir, Salumu a tenu une moyenne de 13,8 points par match.

« Je suis très heureux de ce transfert », a réagi le basketteur originaire de Saint-Nicolas via le site de sa nouvelle équipe. « Je suis fier d’enfiler le maillot d’une équipe avec une histoire si riche. Je suis très motivé pour cette nouvelle aventure et j’espère que je pourrai rendre les supporters heureux. »

L’équipe lombarde de Varèse compte dix titres de champions d’Italie et quatre Coupes nationales à son palmarès. Le dernier titre date toutefois de 1999 et la dernière fois que le club a soulevé la Coupe remonte à 1973. Elle a aussi gagné cinq Coupe d’Europe des clubs champions entre 1970 et 1976. Après dix journées cette saison, Varèse occupe la 3e place avec sept victoires, derrière Milan et Venise. En Europe Cup, les Italiens ont remporté leur groupe et se sont qualifiés pour la deuxième phase de poules où ils ont déjà enregistré une victoire.

Source: Belga