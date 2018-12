José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Manchester United, a annoncé le club de Premier League mardi dans un communiqué. « Manchester United annonce que le manager José Mourinho a quitté le club avec effet immédiat », a écrit le club. « Un nouvel entraîneur intérimaire sera désigné jusqu’au terme de la saison en cours, tandis que le club procèdera à un processus de recrutement approfondi pour un nouveau manager à temps-plein. »

Mourinho, 55 ans, a débarqué à Old Trafford en 2016, en remplacement de Louis van Gaal. Dès sa première saison, il a remporté l’Europa League et la Coupe de la Ligue. En championnat, les choses ont été plus compliquées. Les Red Devils ont ainsi terminé sixièmes en 2017 et deuxièmes l’an passé, à 19 points de Manchester City. En Ligue des Champions, le club avait été éliminé en 8e de finale par Séville.

Cette saison, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku et leurs équipiers occupent la sixième position avec 26 points en 17 journées (7 victoires, 5 partages et 5 défaites). United compte déjà 19 points de retard sur le leader, Liverpool, et 11 sur le quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions, Chelsea. La défaite 3-1 contre Liverpool dimanche a été fatale au Portugais. United affrontera le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Mourinho possède un palmarès impressionnant. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Porto (2004) et l’Inter Milan (2010), il a remporté le titre national dans quatre pays: le Portugal (avec Porto en 2003 et 2004), l’Angleterre (avec Chelsea en 2005, 2006 et 2015), l’Italie (2009 et 2010) et l’Espagne (avec le Real Madrid en 2012). Il s’est également offert la Coupe de l’UEFA en 2003 et a été désigné Entraîneur de l’année par la FIFA en 2010.

Source: Belga