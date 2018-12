Démission du gouvernement Michel – « Les affaires courantes ou des élections anticipées » (Peeters)

Le vice-premier ministre CD&V Kris Peeters a dit espérer que le gouvernement sera en mesure de traiter un certain nombre de dossiers importants en affaires courantes, comme le Brexit et l’accord interprofessionnel. Le CD&V ne craint pas des élections anticipées, si elles sont organisées, a ajouté M. Peeters dans les couloirs de la Chambre après que le Premier ministre Charles Michel a présenté la démission de son gouvernement au Roi. La situation est « très grave », selon M. Peeters. Les chances sont grandes que le Brexit n’aboutisse pas sur un accord et cela aurait des conséquences majeures pour notre pays, selon lui. Mais il évoque également les négociations sur l’accord interprofessionnel. « La question est de savoir ce qui peut encore être fait si on se retrouve en affaires courantes. »

« Ou bien nous aboutirons à des élections anticipées, ou bien nous serons en affaires courantes », explique M. Peeters. « Je ne crains pas des élections anticipées, mais nous devons examiner dans le calme ce qui est dans l’intérêt des citoyens et des entreprises », souligne-t-il.

Le président du CD&V a également réagi sur Twitter: « le Premier se rend chez le Roi. La main tendue au parlement a été refusée. Espérons que certaines personnes réfléchiront pendant ces sombres jours de Noël. Personne n’en sort gagnant. »

Source: Belga