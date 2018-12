Croky Cup – La Gantoise domine St-Trond et est le 1er demi-finaliste de la Coupe de Belgique

Gand s’est facilement qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique mardi soir lors du quart de finale qui l’opposait à Saint-Trond. Les Buffalo’s se sont imposés nettement 1-3 sur le synthétique du Stayen. Les autres quarts de finale sont prévus mercredi avec les duels entre le FC Malines et Courtrai (20h00), Eupen et Ostende (20h00) et l’Union St-Gilloise et Genk (20h45). Après vingt minutes plutôt équilibrées, Gand a émergé dans cette rencontre en mettant la pression dan le camp trudonnaire. Jean-Luc Dompé a fait craquer les Canaris une première fois sur un joli coup-franc enroulé à la 36e minute. En deuxième période, La Gantoise n’a pas décéléré et a doublé son avance grâce à Roman Yaremchuk, bien aidé par une intervention manquée de Kenny Steppe (59e). Jean-Luc Dompé s’est ensuite chargé de marquer le but du 0-3 définitif d’un tir croisé du gauche (61e), signant ainsi son doublé personnel. Déterminé, St-Trond n’a pas baissé la tête et continué à y croire. Il a finalement été récompensé par un but de Yohann Boli dans la première minute d’arrêts de jeu.

Source: Belga